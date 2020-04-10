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Управделами УПЦ и глава Нацполиции решили, как будут проходить богослужения на Пасху

10.04.2020 / 15:50
Управделами УПЦ и глава Нацполиции решили, как будут проходить богослужения на Пасху
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
На встрече также присутствовал советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит

В Киево-Печерской лавре, 10 апреля, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) встретился с главой Национального полиции Украины Игорем Клименко.

Как сообщает Центр информации УПЦ, во время встречи обсуждались вопросы организации богослужений и проведения Пасхальных торжеств в условиях карантина.

На встрече также присутствовал советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.

Как сообщалось ранее, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина пройдет в атмосфере взаимопонимания и уважения друг друга: со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов.

Полицейские будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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