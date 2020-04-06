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В Киеве православные волонтеры кормят бездомных

06.04.2020 / 11:24
В Киеве православные волонтеры кормят бездомных
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Волонтеры призвали не быть равнодушными к бездомным людям в этот сложный для всех период

В столице, в Соломенском районе, духовенство и прихожане Украинской Православной Церкви Радонежского накормили бездомных, раздали им защитные маски и разъяснения о правилах карантина, введенных правительством.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Укринформ», обеды, упакованные по всем правилам карантина, раздавали волонтеры «Общины святого Эгидия», верующие и клир из храма преподобного Сергия Радонежского, что стоит на территории парка «Спутник».

«Во время карантина особенно сложно будет бездомным: они не могут ни запастись гречкой, ни сидеть дома. Большинство из них даже не может часто мыть руки. У них становится меньше подработки, пожертвований, возможностей поесть», - сообщили волонтеры.

Они призвали не быть равнодушными к бездомным людям в этот сложный для всех период.

«Если видите бездомного - купите ему что-нибудь поесть, что-то, что не портится - булочки, воду, консервы», - отметили активисты.

Как сообщалось ранее, в столице духовенство Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви и волонтерское движение «Парасолька» вместе с прихожанами организовали сбор, фасовку и доставку продуктов питания для ветеранов и малообеспеченных жителей Голосеевского района.

Источник: Inpress.ua
помощь, упц
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