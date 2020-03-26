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В Сумах священники УПЦ совершили воздушный крестный ход с чтимыми святынями

26.03.2020 / 12:05
В Сумах священники УПЦ совершили воздушный крестный ход с чтимыми святынями
hram-radonezh.church.ua Источник: Центр информации УПЦ
Во время облета священники осенили город и живущих в нем святыми иконами и вознесли молитвы Господу

В Сумах, 25 марта, священнослужители Серафимо-Сергиевского храма УПЦ провели воздушный крестный ход на борту самолета.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт храма, в небе над городом был совершен воздушный крестный ход с чтимыми святынями Сумской епархии: иконами Малочернетчинского образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни», Корсунской и Покровской иконами Богородицы.

Во время облета священники осенили город и живущих в нем святыми иконами и вознесли молитвы Господу Богу и Богородице, а также святым врачам и целителям о скором прекращении «пагубной болезни и смертоносной заразы».

Источник: Inpress.ua
Сумы, УПЦ
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