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В Украине аномально обмелели реки и водохранилища

04.03.2020 / 17:19
В Украине резко обмелели реки и водохранилища из-за аномальной осени и зимы 2019-2020 годов. Об этом сообщает Facebook Государственного агентства водных ресурсов.

Сообщается, что впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение в использовании воды. В частности, в случае маловодья условия водопользования могут быть изменены или ограничены, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

Также сообщается, что в случае принятия таких мер, приоритет будет в обеспечении украинцев водой для питьевых и бытовых нужд.

"По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно в этом году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Кроме того, маловодье может привести к пересыханию малых водотоков", - говорится в сообщении.

Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте этих условий согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

В оккупированном Крыму, в свою очередь, также заявляют, что к началу весны в основных водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды. Эти объемы почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

Источник

реки, озера, водность
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