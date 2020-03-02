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На Донбассе погиб военный, трое ранены, еще трое - с боевым поражением

02.03.2020 / 16:47
Вооруженные формирования Российской Федерации в воскресенье, 1 марта, 5 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, еще трое получили боевое поражения.

Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи населенного пункта Пески - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от Невельского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Нижнетеплое - из противотанкового ракетного комплекса.

"Сегодня, 01 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение", - отметили в штабе ООС.

Источник

Донбасс, ВСУ, боевики
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