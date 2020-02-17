Сайт «Капитала» блокируется по сфальсифицированному ходатайству полиции, - журналист

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала интернет-провайдеров немедленно закрыть доступ к ряду сайтов, некоторые из которых являются средствами массовой информации. Так, под запрет попало редактируемое Вячеславом Чечило известное издание «Капитал», а также некоторые другие издания.

Как сказано в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, заблокировать эти сайты приняла судья Печерского районного суда Киева Матийчук постановлением от 27 января 2020 по делу №757 / 3623/20-к, вынесенном в уголовном производстве №12019000000000599 по ходатайству следователя Главного следственного управления Национальной полиции Украины. При этом это постановление отсутствует в открытом доступе в Едином государственном реестре судебных решений и было вынесено без ведома журналистов.

Как сообщает журналист-расследователь Владимир Бойко, сайты незаконно заблокированы якобы в рамках борьбы с азартными играми.

«Понятно, что ни одно из этих изданий не имело никакого отношения к «незаконным действий относительно пересчета денежных средств через электронные кошельки за участие в азартных играх». Но поскольку они досаждали «героям» публикаций, Офисом генерального прокурора и Печерским районным судом было внесено сфальсифицированое ходатайство, куда вместе с адресами интернет-казино внесли адреса средств массовой информации. А судья Матийчук, не проверяя, кому принадлежат эти адреса, приняла заблокировать интернет-СМИ», - отмечает журналист.

По его данным, к фальсификации причастны первый заместитель генерального прокурора Виталий Каско, осуществляющий надзор за досудебным расследованием в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины, а также его подчиненные Иван Темченко и Алексей Шамардин.