На Волыни и Хмельниччине незаконно перерегистрированные религиозные общины УПЦ выиграли суды

В Волынской и Хмельницкой областях незаконно перерегистрированные религиозные общины Украинской Православной Церкви выиграли суды.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, 3 февраля Хозяйственный суд Киева признал незаконным и отменил распоряжение Хмельницкой ОГА о регистрации устава религиозной общины Свято-Дмитриевского храма села Ставница Летичевского района Хмельницкой епархии в новой редакции в составе ПЦУ.

«Мы увидели в Киеве независимость судей, когда они обратили внимание на допущенные властью правонарушения и приняли взвешенное и справедливое решение», - отметил юрист Ярослав Пасичник.

По его словам, решение суда вступит в силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если представители Хмельницкой ОГА не станут подавать апелляцию. Это 20 дней.

«Администрация заявила, что они не будут подавать апелляцию», - добавил юрист.

До вступления в силу решения суда Свято-Дмитриевский храм УПЦ в селе Ставница закрыт, верующие УПЦ не совершают в нем богослужений.

Волынский окружной административный суд удовлетворил иск настоятеля захваченного храма УПЦ села Садов к Управлению культуры по вопросам религий и национальностей Волынской ОГА относительно подтверждения или опровержения факта внесения изменений в учредительные документы религиозной общины УПЦ.

В помещении Волынского окружного административного суда было рассмотрено дело по иску протоиерея Владимира Мелеся к Управлению культуры, по вопросам религий и национальностей Волынской областной государственной администрации. Поводом к рассмотрению дела стало обращение протоиерея Владимира Мелеся, который сейчас, после противоправного захвата храма и многочисленных угроз, продолжает совершать богослужения в церковном доме.

Настоятель захваченного храма обращался с официальным запросом к государственному регистратору о подтверждении или опровержении факта внесения изменений в учредительные документы юридического лица - религиозной общины Казанской иконы Божией Матери Украинской Православной Церкви села Садов Луцкого района Волынской области.

Этот запрос был направлен еще 28 августа 2019 года, однако в течение долгих месяцев государственный регистратор управления культуры по вопросам религий и национальностей Волынской ОГА не предоставил ответа на запрос протоиерея Владимира.

Во время судебного заседания представители Волынской обладминистрации предоставили распоряжение бывшего главы ОГА Александра Савченко о том, что всю информацию о перерегистрации религиозных общин и учредительные документы относятся к конфиденциальной.

Суд решил удовлетворить иск УПЦ и признать противоправной бездеятельность Управления культуры по вопросам религий и национальностей Волынской областной государственной администрации относительно ненадлежащего рассмотрения запроса протоиерея Владимира Мелеся №1 от 17 августа 2019 года.

Обязать Управление культуры по вопросам религий и национальностей Волынской ОГА рассмотреть запрос протоиерея Владимира Мелеся №1 от 17 августа 2019 года в порядке, определенном Законом Украины «О публичной информации».