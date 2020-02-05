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Зеленский предложил потратить деньги от "Газпрома" на медицину и инфраструктуру

05.02.2020 / 18:43
Президент Владимир Зеленский предложил потратить 2,9 млрд долларов, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом сообщает пресс служба президента

Прямая речь: "Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине".

На совещании с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады президент предложил Кабмину подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что на 1 января 2020 задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

Прямая речь: "Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время, - подчеркнул Президент. - Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт".

Напомним: 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

На переговоры о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Источник

деньги, инфраструктура, медицина, Газпром, Нафтогаз, Зеленский
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