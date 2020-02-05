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ГБР задержало чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

05.02.2020 / 15:23
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в городе Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины.

В частности - за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса, сообщается на сайте ГБР 4 февраля.

"По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривень. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", - говорится в сообщении.

Руководитель управления задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн. Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Источник

Кабмин, взятка, чиновник
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