"Минера" моста метро в Киеве переведут в психбольницу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, адвокат Маси Найем в Facebook

Дословно: "Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании"моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение".

Такое решение суд принял на заседании 20 января 2020.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительной госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Позиция защиты: Адвокат Маси Найем объясняет, что Белько не присутствовал на судебном заседании 20 января, поскольку по своему психическому состоянию не будет участвовать в проведении следственных и процессуальных действий. Он отметил, что на днях дело будет передано в суд.

Больше информации защита сможет дать после окончания досудебного расследования и открытия материалов в соответствии со ст. 290 УПК.

Прямая речь: "Другая информация не может быть обнародована, поскольку составляет тайну досудебного расследования".

Напомним, 20 сентября 2019 Днепровский райсуд Киева избрал Белько меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. Глава МВД Арсен Аваков заявлял, что намерен взять Белько на поруки. Залог так и не был внесен.

Вечером 18 сентября вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать.Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.

"Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.

Через несколько часов Белько удалось задержать. В результате спецоперации никто не пострадал. Белько был задержан с карабином и помповым ружьем. Он сбил дрон из помпового ружья. Взрывчатки при себе у ветерана не было. Одно из ружей было зарегистрировано.

Белько было объявлено подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 8 лет.

Столичный мэр Виталий Кличко отмечал, что "минер" моста был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. У ветерана взяли необходимые биологические образцы для анализов.

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