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Патриарх Кирилл сказал, что Церковь успешно прошла через испытания, связанные с церковным кризисом в Украине

08.01.2020 / 14:54
Патриарх Кирилл сказал, что Церковь успешно прошла через испытания, связанные с церковным кризисом в Украине
Патриарх Кирилл Источник: Интерфакс
Патриарх назвал конфликт вокруг канонической Церкви в Украине «искусственно созданным» и заметил, что он представлялся ему «грозным испытанием»

Церковь успешно прошла через испытания, связанные с церковным кризисом в Украине.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Сегодня мы с благодарением Господу можем сказать, что замысел многих, кто стремился ослабить нашу Церковь, разделить ее, отнести ее за поля общественной жизни, не удался. Церковь выстояла и продолжает свое служение. Это, в первую очередь, относится к братской Украине», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх назвал конфликт вокруг канонической Церкви в Украине «искусственно созданным» и заметил, что он представлялся ему «грозным испытанием».

Патриарх Кирилл воздал должное мудрости епископата в Украине, верности духовенства, благочестию народа, которые помогли преодолеть «непростые обстоятельства».

«Господь был с нашей Церковью, Господь был с нашим верующим народом, и там, где до сих пор принадлежность к нашей Церкви сопровождается рисками, испытаниями и, можно сказать, даже гонениями, выдержали эти испытания наши православные люди в тех местах, где это происходило», - заключил он.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, РПЦ
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