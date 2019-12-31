Синод РПЦ увидел в церковной проблеме Черногории аналогию с Украиной

Священный Синод РПЦ обратил внимание на опасное развитие ситуации вокруг канонической Православной Церкви в Черногории.

Об этом сообщает Patriarchia.ru.

«Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекавшего их на бесправие, выглядит как циничный удар по Церкви, восстанавливающей утраченное в годы притеснений. Новый Закон о свободе вероисповеданий является актом поддержки раскола путем ослабления канонической Церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства - тем более несправедливую, что Черногория является государством светским. Произвольно и незаконно вторгаясь в область канонического права, власти страны отрицают очевидную и легко доказуемую преемственность канонической Церкви, настаивая на ее перерегистрации, выводящей Церковь за рамки правового поля и поставляющей ее под удар агрессивного национализма», - отметили в Патриархии.

Священный Синод РПЦ сравнил ситуацию, сложившуюся в Черногории, с церковным расколом в Украине, который также привел к дестабилизации ситуации в православии, тем самым сделав разделение «движущей силой перерождения общественного сознания».

В Патриаршем и Синодальном послании призвали Поместные Православные Церкви, мировое сообщество и руководителей страны защитить законные права православных верующих в Черногории.

«Обращаемся ныне ко всем Поместным Православным Церквам с призывом поддержать каноническую Церковь в Черногории. Нависшая над ней опасность не должна никем из нас восприниматься как далекая и чужая. То, что пытаются навязать сегодня верующим Черногории, завтра может постичь любую из Церквей.

Обращаемся к мировому сообществу с призывом не допустить попрания прав религиозных общин в Черногории. Серьезные замечания к новому Закону о свободе вероисповеданий ранее высказала Европейская комиссия за демократию через право. Очевидно, что этот законодательный акт игнорирует волеизъявление значительной части населения страны.

Призываем и руководителей Черногории опомниться и вместо мифических «великосербских шовинистов» увидеть в православных верующих своих дедов, отцов и матерей, братьев, сестер и детей. Невозможно и бессмысленно объявлять проводником чужого, враждебного влияния каноническую Церковь, объединяющую большинство граждан своей страны», - отметили в документе.

В Патриархии отметили, что «принятый закон обеспечивает вовсе не свободу вероисповедания, он направлен на отчуждение от многовековой исторической памяти народа, от унаследованной им отеческой духовной традиции. Голосование в Скупщине запустило процессы, способные в обозримом будущем привести к таким печальным последствиям, как массовое нарушение прав верующих, изъятие храмов у их законных владельцев и передел собственности».

Как сообщалось ранее, в ночь с 26 на 27 декабря Парламент Черногории принял законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», ущемляющий интересы Сербской Православной Церкви.

Законопроект предусматривает изъятие у Сербской Православной Церкви и передачу в собственность государства объектов и земель, используемых религиозными общинами, в случае, если они принадлежали государству до 1 декабря 1918 года или если отсутствуют документы об их оформлении в качестве церковной собственности (чаще всего не имеют такого оформления древние святыни). Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный монастырь Острог, где подвизался святой Василий Острожский.