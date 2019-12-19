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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

19.12.2019 / 18:12
Нижняя палата конгресса США поддержала обвинения в адрес президента. Дальнейшее решение об импичменте президенту США Дональду Трампу должна принять верхняя палата Конгресса - Сенат.

Демакратическое большинство в палате представителей проголосовало за импичмент президента США Дональда Трампа.

За импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовали 230 конгрессменов, против - 197.
Вслед за этим законодатели поддержали и второй пункт обвинений против президента США по статье «воспрепятствование Конгрессу». «За» — 229 человек, «против» — 198.

Дале обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс, на котором Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

Источник

США, импичмент, Трамп, Палата представителей
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