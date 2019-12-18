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Наместник Почаевской лавры перенес инфаркт и проходит реабилитацию

18.12.2019 / 10:05
Наместник Почаевской лавры перенес инфаркт и проходит реабилитацию
Митрополит Владимир Источник: Центр информации УПЦ
На сайте лавры сообщается, что данная информация была обнародована «чтобы предотвратить различные слухи»

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз) пережил инфаркт и в данный момент проходит реабилитацию.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Почаевской лавры.

«Благодарю и снова благодарю за Ваши молитвы и беспокойство за мое недостоинство. Действительно, пережил инфаркт, а сейчас прохожу реабилитацию. Господь да благословит Вас и нас своей великой и богатой милостью. Недостойный послушник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир», - рассказал владыка.

На сайте лавры сообщается, что данная информация была обнародована «чтобы предотвратить различные слухи».

Источник: Inpress.ua
Почаев, УПЦ
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