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Митрополит Онуфрий в рейтинге ста самых влиятельных людей Украины размещен в первой двадцатке

13.12.2019 / 14:39
Митрополит Онуфрий в рейтинге ста самых влиятельных людей Украины размещен в первой двадцатке
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
По мнению источника, в сложное для украинской Церкви время Митрополит Онуфрий смог «не только сохранить единство Церкви, но и создать четкие юридические и фактические позиции по защите верующих»

В рейтинге «Топ-100 влиятельных людей Украины» от украинского издания «Вести», Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий был помещен экспертами на 17 место.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Vesti.ua.

«В эпоху турбулентности и смуты ни с чьим мнением не считаются настолько сильно, как с мнением Церкви. С этой точки зрения митрополит УПЦ Онуфрий - наиболее удачный кормчий для своей паствы. Он умен (ведет борьбу, не выставляя себя на первый план, что уберегло его от прямых атак), сдержан (его высказывания всегда взвешены, что не позволяет даже самым ярым противникам упрекнуть его в чем-либо), крепок духом (УПЦ не переживала столь явных нападок с момента своего создания) и вдобавок скромен до аскетичности», - отметили эксперты издания.

По мнению источника, в сложное для украинской Церкви время Митрополит Онуфрий смог «не только сохранить единство Церкви, но и создать четкие юридические и фактические позиции по защите верующих».

Как сообщалось ранее, Предстоятель Украинской Православной Церкви в 2019 году совершил более 130 богослужений, с Первосвятительскими визитами посещал украинские епархии, совершал паломнические визиты, участвовал в общегосударственных официальных мероприятиях и заседаниях Священного Синода УПЦ, а также обращался к верующим в еженедельном выпуске телевизионного проекта «Слово Предстоятеля».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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