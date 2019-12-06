Священный Синод УПЦ призвал духовенство и верующих сохранить чистоту Церкви

Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре, призвал духовенство и верующих сохранить чистоту канонического устройства и учения Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в Заявлении Священного Синода.

«Обращаемся к архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам нашей Украинской Православной Церкви. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Не без промысла Божия так случилось, что именно по Украине и по нашей Церкви в рамках мирового Православия сегодня проходит черта между Церковью и расколом. В этой ситуации мы должны сохранить чистоту канонического устройства и учения Церкви», - говорится в заявлении.

В УПЦ напомнили слова почившего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

«Нас пугают самоизоляцией. Но когда мы живем в истинной вере, то самоизоляции не может быть, как говорил об этом Митрополит Киевский и всея Украины Владимир: «Со Христом не бывает самоизоляции»», - говорится в заявлении участников Синода.

Священный Синод подчеркнул, что «фактически, сегодня Украинская Православная Церковь переживая различные испытания, отстаивает единство всего мирового Православия. Не бойтесь! Вы находитесь в истинной Церкви! Любите Церковь, берегите Церковь и себя в Ней, потому что через Нее Господь нас спасает. А все остальное оставьте на волю Божию. Помните, что не люди управляют Церковью, а Сам Господь. Будем же молиться, чтобы Господь Духом Своим Святым исправил все ошибки человеческие, очистил нас от всякой скверны и спас души наши!».

***На Священном Синоде УПЦ, который состоялся сегодня в Киево-Печерской лавре, архиереи констатировали углубление разделения в Православии, указав на то, что это связано с претензиями Константинопольской Церкви на первенство власти в православном мире и нарушением принципа соборности; объяснили, что разрыв евхаристического общения с Церквями, признавшими ПЦУ, является оправданной мерой, направленной на защиту чистоты веры и евхаристии; отбросили обвинения в «самоизоляции»; поддержали инициативу Патриарха Иерусалимского Феофила по Всеправославному собору в Иордании; призвали к сохранению чистоты веры и сохранению канонического порядка в Церкви.