Кабмин уволил нескольких ключевых чиновников

Об этом свидетельствует сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram

На заседании 4 декабря правительство уволило:

- Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД;

- Петренко Олега – с должности главы Национальной службы здоровья;

- Билана Сергея – с должности заместителя главы Государственной фискальной службы;

- Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда;

- Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения;

- Климовича Ярослава – с должности главы правления НАК "Надра Украины".

Напомним: 19 ноября Елена Зеркаль сообщила о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября она написала заявление.

Зеркаль намекнула, что не сможет противостоять в судах России как дипломат, который обязан подчиняться решениям президента Владимира Зеленского. По ее словам, "в новых условиях должны работать другие".

25 ноября Олег Петренко сообщил, что увольняется с должности главы Национальной службы здоровья Украины. Основной причиной своего увольнения он назвал фундаментально разные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией здравоохранения.

Петренко был одним из идеологов реформы системы здравоохранения. В августе его называли одним из претендентов на должность министра здравоохранения в новом Кабмине. Однако член команды Ульяны Супрун отказался возглавить МОЗ.

Сергей Билан был первым заместителем главы Государственной фискальной службы с 5 мая 2015 года.

Роман Чернега возглавлял Государственную службу Украины по вопросам труда с 21 января 2015 года.

Андрей Камуз был главой правления Государственного ипотечного учреждения с 16 апреля 2014 года.

Ярослава Климовича назначили главой правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" 11 июня 2014 года.

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