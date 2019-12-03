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В ПЦУ за год перешло менее 1% приходов УПЦ

03.12.2019 / 14:07
В ПЦУ за год перешло менее 1% приходов УПЦ
Митрополит Антоний Источник: Интерфакс
С декабря 2018 года, когда была создана ПЦУ, около 100 храмов были захвачены, 220 приходов незаконно перерегистрированы и около 78 приходов перешли добровольно

За год, прошедший со времени образования Православной Церкви Украины в ее ряды перешло либо было принудительно переведено менее 1% приходов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Он рассказал, что с декабря 2018 года, когда была создана ПЦУ, около 100 храмов были захвачены, 220 приходов незаконно перерегистрированы и около 78 приходов перешли добровольно. Таким образом, подвел итог митрополит, из более чем 12 тыс. приходов которые имеет УПЦ, это составляет менее 1%, при том что некоторые приходы после этого уже вернулись в лоно канонической Церкви.

«В такие периоды происходит самоочищение. Ведь кто от нас ушел? Ушли те, кто плел разные сплетни, раздоры внутри Церкви, кто самоутверждался, кто о себе был очень высокого мнения... Остались люди, верные Богу, Церкви, верные своей присяге - и священнической, и архиерейской, те, кто живет за Христа и во Христе», - сказал митрополит.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний, ПЦУ
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