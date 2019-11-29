Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрона на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО в четверг, 28 ноября, в Париже.

«Несколько дней спустя мы предоставили ответ от Франции по письму Путина. Позвольте, я буду четким в этом. Во-первых, Франция передала это письмо Путина союзникам. Более того, мы не приняли предложение России. Но мы не проигнорировали дискуссию », - сказал Макрона.

Французский лидер отметил, что Россия нарушила договор, что недопустимо.

«Новые договоренности, которые придут на замену этому договору, требуют очень сильной работы и координации в Альянсе. Особенно это касается европейских стран », - сказал Макрона.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) подписан 1 декабря 1987 и вступил в силу 1 июня 1988.

Первого февраля 2019 президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начнут выход из договора из-за нарушения Россией на протяжении длительного времени его условий, в частности, разработки и развертывания ракетной системы 9М729.

Источник