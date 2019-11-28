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С глаз долой: Депутат Плачкова удалила аккаунт в соцсетях после скандала, связанного со строительной мафией

28.11.2019 / 11:30
Скрываясь от народного гнева, она сначала удалила свою публичную страницу, а потом и личный профиль

Народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова удалила свой аккаунт в соцсетях после резонанса, вызванного материалами в интернет-СМИ о ее причастности к коррупции в строительной отрасли Украины, пишут Версии.

Скандалы, связанные с обличением нардепов в тех или иных «грехах», в Украине не редкость. При этом реагируют народные избранники на компромат по-разному: одни предпочитают отмалчиваться, другие пытаются оправдаться, третьи – удаляют свои страницы в соцсетях. Убежать от народного гнева, стерев с просторов Facebook свой аккаунт, попыталась и Татьяна Плачкова после того, как в СМИ были опубликованы факты о ее причастности к коррупционным схемам в сфере архитектурно-строительного контроля.

Как сообщалось, Татьяну Плачкову тесно связывают со скандальными застройщиками Вадимом Столаром и братьями Горовыми, которых называют «смотрящими» за ГАСИ в Украине. Именно по квоте «серого кардинала» Столара одесситка Плачкова прошла в этом году в Верховную Раду, со Столарами же связана куда более тесно - по информации СМИ, 36-летняя Плачкова является гражданской женой Алексея Горового. Таким образом, в пирамиде коррупционной системы ГАСИ Татьяна Плачкова занимает роль связующего звена между Столаром и Горовыми и заведует черной кассой строительной мафии.

При этом, если имена Столара и Горовых давно «запятнаны» коррупционными скандалами, то Плачковой долгое время удавалось оставаться в тени. Однако после выхода материалов о ее причастности к строительному рекету, многие украинцы заинтересовались персоной Татьяны Плачковой, а также решили высказать свое мнение на странице нардепа в Facebook.

«Продавались, продаются и будут продаваться. Запомните этот девиз украинской власти», «Вы будете сидеть вместе с Горовыми», а также другие гневные комментарии стали появляться на странице Плачковой.

Скрываясь от народного гнева, Татьяна сначала удалила свою публичную страницу общественного деятеля, а потом и личный профиль в Facebook.

В данный момент профиль Плачковой в соцсети недоступен, хотя Google его помнит по такому адресу.

Столар, Горовые, Плачкова
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