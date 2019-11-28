Решение Стокгольмского арбитража: "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе "Газпрома"

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

Отмечается, что Апелляционный суд округа Свеа согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору Газпрома с Нафтогазом по поводу контракта на поставку газа.

"Согласно сегодняшнему решению, требование Газпрома отклонено. В связи с этим решение суда не может быть отменено. Апелляционный суд не выявил нарушений со стороны арбитража в ходе рассмотрения", - говорится в пресс-релизе суда.

Подчеркивается, что решение Апелляционного суда не может быть обжаловано.

"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмьского арбитража!" - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Позже он опубликовал неофициальный перевод решения Апелляционного суда.

В решении, в частности, говорится, что суд отклоняет жалобу Газпрома.

Кроме этого, российская компания должна компенсировать расходы Нафтогаза на судебный процесс в размере 1021 774,26 евро и 1 650 000 грн, из которых 1 000 000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты.

Как сообщал Витренко перед началом слушаний по апелляции, первая жалоба Газпрома касается решения арбитража, которое обнулило обязательства Нафтогаза по положениям контракта "бери или плати". Благодаря этому решению, Украина не должна платить России около 80 млрд долларов.

Напомним: "Нафтогаз Украины" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов.

В январе в Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Как тогда напомнил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

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