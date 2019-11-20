Митрополит Антоний рассказал о наивысшей степени любви

Наивысшей степенью любви является нежность.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Нежность – понятие христианское. Даже больше, нежность немыслима вне Христа. Нежность – это наивысшая степень любви, выходящая за рамки горячей привязанности, пылкого чувства, она венец любви, она бесстрастна и оттого – великолепна», - сказал митрополит Антоний.

Он также рассказал о великолепии.

«Великолепие – одно из качеств бесконечно и безусловно совершенного Бога. Нежность поэтому относится не к человеческой природе, а к Божественной, отчего и недостижима для многих», - отметил он.

Владыка Антоний процитировал слова апостола Павла: ««Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Апостол Павел говорит о любви, определяя ее высшее состояние – нежность. Нежность непритворна. Она противится злу и ищет добро повсюду, даже там, где его трудно найти».

Митрополит Антоний сказал, что к близким верующие должны проявлять любовь, соединенную с нежностью.

«Чтобы относиться друг к другу с нежностью, сперва следует научиться относиться к Богу с нежностью. Обладая этим высшим для человека чувством, душа уже никогда не сможет думать о выборе между Творцом и чем-то или кем-то еще. Только Бог навеки.

Нежность раскрывает сердце, и оно начинает неустанно проповедовать о Всевышнем и видеть мир в Его Свете», - отметил архиерей.

Владыка подчеркнул, что «нежность к Богу и ближним – состояние святых, вышедших за границы земной любви. Нам нужно стремиться к нежности всем сердцем, проходя все уровни любви. Нежность настолько велика, что не вмещается в целом мире, она живет только в смиренном сердце».