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Митрополит Антоний рассказал о наивысшей степени любви

20.11.2019 / 09:51
Митрополит Антоний рассказал о наивысшей степени любви
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний сказал, что к близким верующие должны проявлять любовь, соединенную с нежностью

Наивысшей степенью любви является нежность.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Нежность – понятие христианское. Даже больше, нежность немыслима вне Христа. Нежность – это наивысшая степень любви, выходящая за рамки горячей привязанности, пылкого чувства, она венец любви, она бесстрастна и оттого – великолепна», - сказал митрополит Антоний.

Он также рассказал о великолепии.

«Великолепие – одно из качеств бесконечно и безусловно совершенного Бога. Нежность поэтому относится не к человеческой природе, а к Божественной, отчего и недостижима для многих», - отметил он.

Владыка Антоний процитировал слова апостола Павла: ««Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Апостол Павел говорит о любви, определяя ее высшее состояние – нежность.  Нежность непритворна. Она противится злу и ищет добро повсюду, даже там, где его трудно найти».

Митрополит Антоний сказал, что к близким верующие должны проявлять любовь, соединенную с нежностью.

«Чтобы относиться друг к другу с нежностью, сперва следует научиться относиться к Богу с нежностью. Обладая этим высшим для человека чувством, душа уже никогда не сможет думать о выборе между Творцом и чем-то или кем-то еще. Только Бог навеки.

Нежность раскрывает сердце, и оно начинает неустанно проповедовать о Всевышнем и видеть мир в Его Свете», - отметил архиерей.

Владыка подчеркнул, что «нежность к Богу и ближним – состояние святых, вышедших за границы земной любви. Нам нужно стремиться к нежности всем сердцем, проходя все уровни любви. Нежность настолько велика, что не вмещается в целом мире, она живет только в смиренном сердце». 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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