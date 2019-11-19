Тимошенко пошла в КСУ с законопроектом о рынке земли

Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции в понедельник, 18 ноября, сообщает пресс-служба партии.

"Наша первая линия защиты - Конституционный Суд. Надеемся на решение, что без референдума и без учета мнения народа в Верховной Раде не может рассматриваться ни один законопроект о распродаже сельскохозяйственной земли", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, принятые Верховной Радой законы, открывающие рынок земли для иностранцев, противоречат десяти нормам Конституции Украины.

Применение Конституционным Судом режима неотложности позволит остановить, по словам Тимошенко, "распродажу земли иностранцам".

«Если ко второму чтению Конституционный Суд вынесет законное решение и скажет, что нельзя принимать законы без всеукраинского референдума - Украина будет спасена. Спасены будут и фермеры, и производители, и села», - объяснила политик.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Ожидается, что лицами, которые могут получать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью осуществить отчуждение участка в течение года.

В августе 2019 года вступило в силу решение ЕСПЧ, согласно которому мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права украинских граждан в части требований Европейской конвенции по правам человека.

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