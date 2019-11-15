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Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака

15.11.2019 / 17:11
Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака
Архиепископ Лонгин Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Лонгин рассказал о том, что ребенок прошел повторное обследование, после которого стало известно о чуде исцеления

В Черновицкой области в селе Молница в детском доме воспитывался ребенок, который исцелился от онкологического заболевания по молитвам перед чудотворной иконой Богородицы «Боянская».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об удивительном случае исцеления рассказал архиепископ Банченский Лонгин (Жар) в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».

«Две злокачественные опухоли были у мальчика, ему было два годика. Пять килограмм (весил ребенок – ред.). Пришли врачи, сказали: «Все, час-два и он умрет». Он даже уже очень редко дышал, раз в две минуты… Когда врачи ушли, я начал плакать над ним, и взял на руки, поднялся к иконе Божией Матери «Боянская», положил перед иконой и сказал: «Матерь Божия, он сирота, он никого не имеет в этом мире, помоги ему!»», - вспоминает архиепископ.

Владыка Лонгин рассказал о том, что ребенок прошел повторное обследование, после которого стало известно о чуде исцеления.

«Потом, когда мы делали ему МРТ, внутри осталось два рубца там, где были злокачественные опухоли. Без операции, там никто не трогал, абсолютно. Кто "оперировал", мы не знаем. Только Всевышний знает. Это большое чудо, которое я запомнил. Через месяц у него будет свадьба, уже 24 года», - сказал архиепископ Лонгин.

Как сообщалось, фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», был снят телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия. Фильм для просмотра доступен здесь.

Источник: Inpress.ua
дети, УПЦ
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