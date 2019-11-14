Перспективы дела судей Окружного админсуда весьма сомнительны, - юрист

Дело судей Окружного админсуда Киева, которых обвиняли во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств, не имеет перспектив по причине того, что изначально проводилось с процессуальными нарушениями.

Об этом заявил юрист Алексей Бебель, комментируя окончание срока досудебного следствия в деле судей ОАСК, истекшего 2 ноября, а также информацию о том, что записи разговоров судей, которые ранее подавали прессе как доказательства, были признаны смонтированными.

«Перспективы этого дела весьма, весьма сомнительны, исходя из того, в рамках какого уголовного производства вообще проводилось досудебное расследование. Если негласные розыскные мероприятия были санкционированы судом в Черниговской области в рамках уголовного дела о нарушении прав граждан во времена Революции 2013-2014 годов, то что именно установлено по этому основному уголовному производству, в ходе которого производились записи разговоров? Ответа мы до сих пор не услышали и, скорее всего, не услышим. Если же целью было установление какие-то других фактов, то насколько вообще было законно предоставлено разрешение на проведение негласных следственных действий? Поэтому, если защите удастся доказать необоснованность их проведения, то даже если записи не смонтированы, то непонятно, как с точки зрения юридических норм их можно нести в суд?», - недоумевает юрист.

Он подчеркивает, что все, в том числе и правоохранительные органы, обязаны соблюдать закон.

«Для того и существуют законы, чтобы их исполняли все органы, в том числе правоохранительные, и в том числе прокуратура. Если для гражданина действует правило – разрешено все что не запрещено, то для чиновника, тем более правоохранителя, существует статья 19 Конституции, которая указывает – разрешено только то, что прямо разрешено законом… Не может что-то проверяться следственным путем, следствие устанавливает факты и собирает доказательства, а проверять что-либо следственным путем не даёт право Уголовно-процессуальный кодекс. Поэтому, если бы у них был факт совершения преступления, и они по этому факту брали разрешение на проведение негласных следственных действий, то это можно было бы понять. Но у нас разговор идет о том, что они пытались каким-то образом через 5 лет негласными розыскными следственными действиями задокументировать нарушения или преступления, которые якобы могли быть совершены работниками суда в 2013-2014 гг. На мой взгляд, это все очень неубедительно», - заявил эксперт.

Если прокуратура не способна в срок завершить расследование и передать дело в суд, то, по мнению юриста, дело нужно закрывать и переходить к кадровым выводам.

«Они должны будут закрыть уголовное производство и разбираться со своими работниками, которые имели к этому отношение. Это если поступать строго по закону», - считает он.

Напомним, в подельник на пресс-конференции в Киеве адвокат судей Окружного админсуда Андрей Заец рассказал о том, что так называемые «пленки Вовка» были признаны экспертизой смонтированными. При этом он заявил о том, что прокуратура за три месяца даже не пыталась провести реальное расследование, ограничившись обвинениями в прессе.

До этого 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда сразу заявил, что опубликованные записи смонтированы. В суде все обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.