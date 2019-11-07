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Посол США в ЕС изменил показания и признал давление Трампа на Украину

07.11.2019 / 10:54
Высокопоставленный американский дипломат пересмотрел свои показания следователям Палаты представителей и признал связь американской помощи Украине с расследованием относительно бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом посол США в ЕС Гордон Сондленд сообщил в тристраничном приложении к его показаням, которое он в понедельник направил в комитеты Палаты представителей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Посол утверждает, что он вспомнил разговор 1 сентября, в котором он сказал помощнику президента Украины Владимира Зеленского, что помощь в области безопасности связана с расследованиями в отношении бывшего вицепрезидента Джо Байдена.

"Теперь я вспоминаю, как лично разговаривал с господином (Андреем) Ермаком, где я сказал, что восстановление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не выступит с публичным антикоррупционным заявлением, которое мы обсуждали в течение многих недель",- сказал Сондленд.

Новые показания Сондленда, которые были включены в обнародованный текст стенограммы его закрытого допроса, добавляют доказательств демократам, которые утверждают, что президент связал заморозку помощи США Украине с расследованиями против Байдена, а также взломом серверов Демократического национального комитета во время выборов 2016 года.

Комитет по разведке, иностранным делам и надзору Палаты представителей во вторник опубликовал стенограммы показаний Сондленда и бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

В своих показаниях в прошлом месяце Сондленд сказал, что он не знал, почему помощь Украине была заморожена. Он рассказал законодателям, что усилия личного адвоката президента Руди Джулиани убедить Украину открыть расследование в отношении политических соперников Трампа с течением времени становились все более коварными", и предположил, что усилия Джулиани могли быть незаконными, согласно стенограмме допроса.

Источник 

Джо Байден, Трамп, Сондленд
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