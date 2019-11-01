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НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

01.11.2019 / 10:24
НАТО заявило о невозможности нормальной работы с Россией, пока та существенно не изменит поведение на мировой арене.

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией — ред.) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в четверг, 31 октября, в Киеве.

В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного приветствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе", - говорится в заявлении.

В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, в отношении крымских татар. "Мы призываем Россию дать доступ международных организаций в Крым", - указывается в заявлении.

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Россия, НАТО, Альянс
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