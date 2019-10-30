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Богдан о намерении Джулиани встретиться с Зеленским: было принято решение не встречаться с лицами, которые не имеют официальный статус

30.10.2019 / 12:17
Руководитель ОП Андрей Богдан заверяет, что еще с декабря прошлого года, еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, было принято решение не встречаться с лицами, не имеющими официального статуса.

"Действительно, от всех знакомых, друзей поступала информация, что эти два адвоката (арестованные в США в начале октября 2019 года Лев Парнас и Игорь Фруман — ред.), которые работали на Джулиани, хотят с нами встретиться. И разные люди рекомендовали их как очень влиятельных", - сказал Богдан в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник, 29 октября, утром.

По его словам, в окружении президента Украины было принято решение не встречаться с лицами, которые не имеют официальный статус.

"Еще с декабря прошлого года мы придерживались этого правила, хотя иногда требования встретиться были очень критичны. Ни я не встречался ни с кем из этих всех, ни Владимир Зеленский", - подчеркнул Богдан.

В то же время, комментируя встречу помощника президента Украины Андрея Ермака с Джулиани в Испании, Богдан отметил, что если они виделись, то это была личная инициатива Ермака.

"Я не участвовал в принятии решений о поездке Андрея Ермака и встрече, не знаю, о чем они там говорили, не знаю, какие моменты они обсуждали. Пожалуй, если такая встреча состоялась, то это было решение Андрея, поскольку он внештатный помощник, и это позволяет ему проводить такие встречи, которые не имеют официальный окрас", - сказал он.

Как сообщалось, Джулиани написал в четверг в своем Twitter, что подавший в отставку спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер обращался к нему в середине июля с вопросом, готов ли Джулиани поговорить с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Согласно копии переписки, Волкер попросил Джулиани сообщить, когда тот будет в Мадриде. "Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - написал Волкер.

Джулиани ответил, что прибудет в Мадрид 1 августа и пробудет там до 5 августа.

В одном из интервью Ермак сообщил, что его встреча с Джулиани в начале августа в Мадриде состоялась по его инициативе после озвученных адвокатом Трампа причин отмены его визита в Украину в мае 2019 года.

Помощник Зеленского отметил, что также хотел заверить Джулиани, что при каденции новой украинской власти все расследования будут происходить прозрачно, не будет никаких команд "прикрой/открой" по звонку. "Это - фундаментальные принципы и основы программы президента Зеленского, с которыми мы шли на выборы. Также одним из принципов нашей команды будет перезагрузка власти, борьба против коррупции, реформа прокуратуры", - подчеркнул он.

В свою очередь Зеленский считает, что если встреча его помощника Андрея Ермака с Джулиани была посвящена тому, чтобы состоялся визит Зеленского в Белый дом, то не видит в этом ничего плохого. Зеленский отметил, что ему не известны многие детали этой встречи.

Источник 

Богдан, Зеленский, Джулиани
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