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Кабмин ужесточил нормы для получения субсидий

23.10.2019 / 17:19
Для получения субсидий доля коммунальных расходов должна превышать 20% доходов.

Кабинет министров Украины предусмотрел с 1 мая 2020 года повышение с 15% до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.

Об этом говорится в постановление правительства №878 от 20 октября.

В частности, документом установлено, что базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства с 1 мая будет повышена до 20%.

Как сообщалось, ранее Кабмин одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, а также гражданам старше 60 лет.

Источник 

Кабмин, субсидии, получение субсидий
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