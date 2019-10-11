Войти | Зарегистрироваться
20:50

пятница,
11 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский: понимаю, что Богдан может вредить моему имиджу, но мне нужны профессионалы, не нарушающие закон

11.10.2019 / 19:17
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что глава Офиса президента Андрей Богдан может вредить его имиджу, но ему в команде нужны профессиональные люди, не нарушающие закон.

"Во-первых, нам нужно определиться, по каким принципам мы увольняем людей. Опыт, профессионал или делает ли он что-то, когда у него есть свободное время?", - сказал он во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда он уволит главу ОП Богдана.

Зеленский отметил, что понимает, что для его имиджа как президента "это не очень красиво".

"Но я хочу вам сказать, что он в нашей команде, и он не был на работе (во время своих частных поездок - ИФ). Я даже не знаю, с кем они там ходили. Он мне сказал, что приехал, и там было много разных людей...", - рассказал он.

Зеленский убежден, что президент не должен интересоваться тем, как отдыхает глава его офиса.

Президент подчеркнул, что есть "много людей с хорошим имиджем, очень светлых людей, некоторых из них стали губернаторами", но он пока что не может добиться от них результата.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди, у меня не так много этих людей. Сейчас очень сложный период в моей команде", - указал президент.

Зеленский признал, что Богдану "очень сложно, потому что на него идет влияние, начиная с господина Коломойского".

"Что он (Богдан - ред.) там, он с ним, он решает какие-то его (Коломойского - ред.) проблемы. Деталей у нас с вами нет. Более того, доказательств никаких нет", - сказал он.

Президент указал, что работа Богдана адвокатом осталась в прошлом, а сейчас он "работает на государство".

Зеленский хотел бы, чтобы его окружали люди, которые знают свое дело и выполняют необходимые задачи, а идеальных людей нет.

"Мне сейчас так нужен результат, для нашей страны. Нас раздирают все. Люди не хотят лишиться своих бывших корон, продолжают быть императорами, забывая, кто они, какой у них статус. Очень сложно", - отметил он.

Зеленский также заявил, что Богдан работает главой ОП не ради денег. "Мы живем сейчас совсем без отдыха, и точно не работаем на деньги. Мы совсем другой модели люди", - пояснил он.

По словам президента, если будут факты нарушения главой ОП закона, то Богдан "сам уволится".

Источник 

Богдан, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.