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В сети доступно издание об истории праздника Покрова Богородицы

08.10.2019 / 17:27
В сети доступно издание об истории праздника Покрова Богородицы
Миссионерский листок Источник: Фома
Выпуски выходят ко дням великих православных праздников и дням памяти святых

В сети доступно издание об истории праздника Покрова Богородицы, который православные отмечают 14 октября.

В издании опубликована информация о том, что это за праздник, какому событию он посвящен, сообщает «Фома».

Интересную информацию по этой теме можно узнать из специального выпуска «Миссионерского листка». Издание малого формата «Миссионерский листок», рассказывающее об основах православной веры, выпускается при поддержке Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и журнала «Фома».

Выпуски выходят ко дням великих православных праздников и дням памяти святых.

Источник: Inpress.ua
праздник, православие
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