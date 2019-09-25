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В Сумах сотни верующих УПЦ отметили день обретения Малочернетчинського чудотворного образа Христа Спасителя

25.09.2019 / 16:36
В Сумах сотни верующих УПЦ отметили день обретения Малочернетчинського чудотворного образа Христа Спасителя
Образ Христа Спасителя "Хлеб Жизни" Источник: Центр информации УПЦ
По окончании богослужения состоялся крестных ход вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора

В Сумах сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили день второго обретения Малочернетчинського чудотворного образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Сумскую епархию, 25 сентября во время литургии три архиерея, 150 священников и множество верующих молились о мире в Украине.

По окончании богослужения состоялся крестных ход вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора.

***Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни» был явлен 30 ноября 1887 года во Всесвятской церкви села Малая Чернетчина Сумского уезда Харьковской губернии. В конце ХIX века прославился многочисленными чудесами, почитался православными, лютеранами и католиками. В годы Гражданской войны был утрачен, в 2012 году обнаружен в собрании донецкого коллекционера. После экспертизы и реставрации передан Церкви. Доставлен в Сумы 25 сентября 2012 года при большом стечении духовенства и верующих. Постоянно пребывает в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Сум; каждый воскресный вечер выносится в центр храма, где совершается молебное пение.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, сумская епархия
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