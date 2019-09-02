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В Одессе сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей

02.09.2019 / 12:05
В Одессе сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей
Крестный ход в Одессе в защиту семейных ценностей Источник: Центр информации УПЦ
После крестного хода в Спасо-Преображенском соборе был совершен молебен

В Одессе, 1 сентября, сотни верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по городу в защиту семейных ценностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ivasi.news, после крестного хода в Спасо-Преображенском соборе был совершен молебен.

«Православные христиане! Станем на защиту наших семей и остановим пропаганду содомских грехов и чуждой христианскому духу культуры!», - призвали в Одесской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
одесса, крестный ход, УПЦ
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