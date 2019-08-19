Разумков: быстро закончить войну на Донбассе не удастся

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Разумков в интервью НВ.

"Конечно, от нас (нового парламента - ред.) будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что быстро завершить ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - отметил Разумков.

Говоря о повестке дня будущего парламента в первые месяцы его работы и приоритетных законопроектах, он отметил, что страна сейчас в такой ситуации, что любой сектор является приоритетным.

На просьбу журналиста конкретизировать, какие непопулярные вопросы новоизбранные депутаты готовы решать в первую очередь, председатель партии назвал рынок земли.

"Рынок земли, конечно, спорный вопрос. Его решение, с одной стороны, может снизить поддержку, но, думаю, нам удастся решить его так, что это сыграет нам в плюс", - сказал Разумков, однако отказался говорить о конкретных законопроектах "до окончания их анализа и начала слушаний".

На вопрос о том, какие три завершенные реформы он хотел бы увидеть итогом своей работы в парламенте, Разумков ответил: "Это большая политическая реформа, которая содержит много компонентов, и антикоррупцию в частности. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".

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