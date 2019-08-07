Предстоятель УПЦ: У Бога много даров для тех, кто готов их принять

У Бога настолько много, что они не имеют меры для тех, кто готов их принять.

Об этом рассказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на анонс передачи «Слово Предстоятеля», опубликованный на официальной странице телеканала «Интер» в «Фейсбук».

«У Бога даров настолько много, что они не имеют меры, их – бесконечное количество. И Бог готов дать человеку эти дары, лишь бы человек хотел их принять», – об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске передачи «Слово Предстоятеля» 10 августа в 7.00.

Блаженнейший также сказал, что «в Церкви людям раздается Божья Благодать, Божьи дары, которые нужны нам для того, чтобы мы успешно провели свою земную жизнь. И провели ее так, чтобы конец земной жизни был началом вечной жизни. И люди приходят в Церковь и получают дары от Бога, но не прямо из руки Божией, а через священников».