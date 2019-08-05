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ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам

05.08.2019 / 09:06
ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).

Как объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачак, партия "Слуга народа" по партийным спискам получает – 124 мандата, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 37, "Батькивщина" – 24, "Европейская солидарность"- 23, "Голос" – 17 мандатов.

Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.

Согласно озвученным главой ЦИК данным, общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах (ввиду оккупации части территории страны).

Выборы не состоялись в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В бюллетене было 22 политические партии, по 199 мажоритарным округам баллотировалось 3085 кандидатов – как самовыдвиженцев, так тех, которых выдвинули партии.

Действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших 5%-ный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Согласно законодательству, полномочия народных депутатов Верховной Рады текущего созыва прекращаются с принятием присяги новоизбранными парламентариями.

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выборы, ЦИК, ВР, партийные списки
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