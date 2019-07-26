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Епископ Виктор (Коцаба): Крестный ход – это, прежде всего, молитва

26.07.2019 / 16:05
Епископ Виктор (Коцаба): Крестный ход – это, прежде всего, молитва
Епископ Виктор (Коцаба) Источник: Центр информации УПЦ
Епископ пригласил верующих принять участие в крестном ходе УПЦ

Крестный ход – это, прежде всего, молитва, объединяющая тысячи православных душ и сердец в едином молитвенном порыве к Богу.

Об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба) в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале, сообщает Центр информации УПЦ.

«Уже традиционно каждый год поблагодарить Всемилостивого Бога и нашего Крестителя и Просветителя мы, верные чада Украинской Православной Церкви, собираемся 27 июля в городе Киеве здесь, на Владимирской горке, откуда все вместе отправимся к колыбели украинского Православия – Киево-Печерской лавре», – обратился к верующим иерарх.

Он подчеркнул, что «крестный ход – это, прежде всего, молитва, которая объединяет тысячи православных душ и сердец в едином молитвенном порыве к Богу», и пригласил всех верующих присоединиться к крестному ходу с молитвой за мир в Украине.

«Мы будем идти, и молиться за наше единство и понимание, будем шаг за шагом возносить молитвы за мир и благосостояние нашего народа, будем поднимать глаза вверх и умолять небо взойти на землю!», – подытожил владыка Виктор.

Епископ пригласил верующих принять участие в крестном ходе УПЦ, который состоится в Киеве 27 июля, призвав каждого сделать «свой небольшой и в то же время весомый вклад в наше общее, Богом просветленное будущее».

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ
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