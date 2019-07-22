Войти | Зарегистрироваться
17:09

понедельник,
22 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье провели молебен в честь вернувшихся из зоны ООС военнослужащих

22.07.2019 / 15:38
На Закарпатье провели молебен в честь вернувшихся из зоны ООС военнослужащих
Закарпатье Источник: Центр информации УПЦ
Священник поздравил военнослужащих со счастливым возвращением домой

В Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялась встреча военнослужащих личного состава, который вернулся из зоны ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, бойцы несли непосредственную военную службу и защищали границы Украины в Луганской области.

По приглашению руководства зонального отдела участие во встрече военнослужащих приняло духовенство Мукачевской епархии УПЦ.

Глава Отделения Ужгородского района епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины Мукачевской епархии, протоиерей Петр Бабяк отслужил благодарственный молебен за счастливое возвращение военных из зоны ООС.

Священник поздравил военнослужащих со счастливым возвращением домой, подарил каждую икону.

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.