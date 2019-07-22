На Закарпатье провели молебен в честь вернувшихся из зоны ООС военнослужащих

В Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялась встреча военнослужащих личного состава, который вернулся из зоны ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, бойцы несли непосредственную военную службу и защищали границы Украины в Луганской области.

По приглашению руководства зонального отдела участие во встрече военнослужащих приняло духовенство Мукачевской епархии УПЦ.

Глава Отделения Ужгородского района епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины Мукачевской епархии, протоиерей Петр Бабяк отслужил благодарственный молебен за счастливое возвращение военных из зоны ООС.

Священник поздравил военнослужащих со счастливым возвращением домой, подарил каждую икону.