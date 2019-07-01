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Обустроившая храм в гараже община УПЦ села Мировое просит Зеленского защитить их права

01.07.2019 / 16:59
Обустроившая храм в гараже община УПЦ села Мировое просит Зеленского защитить их права
Тернопольщина Источник: Центр информации УПЦ
Верующие обращаются к президенту с просьбой, чтобы он защитил права их свободного вероисповедания

В День Конституции верующие Украинской Православной Церкви из села Мировое Тернопольской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их гарантированные Основным законом права.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Українські новини».

«Общины Украинской Православной Церкви сел Кордышев и Мировое обращаются с просьбой к господину президенту о том, чтобы закон был для всех одинаковый, чтобы люди могли спокойно зайти в храм помолиться, чтобы могли провести богослужения», - сказано в видеообращении.

По словам верующих, они с марта молятся в обычных домах, которые стали временным пристанищем для совершения богослужений и треб, в которых нуждаются члены общин УПЦ.
«Сейчас наше место для богослужений находится в гараже. Но молитва соединяет людей с Богом и они просят у Бога защиты. А также обращаются к президенту с просьбой, чтобы он законно защитил права их свободного вероисповедания», - просят верующие президента Зеленского.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захват храмов, Тернопольщина
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