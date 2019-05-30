На Волыни верующим захваченного храма УПЦ не дают молиться даже в доме священника

Верующим захваченного храма Украинской Православной Церкви на Волыни не дают молиться даже в доме священника.

Благотворительный фонд «Фавор» просит оказать экстренную помощь религиозной общине Украинской Православной Церкви села Жидычин Киверцовского района Волынской области. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фонд.

«Недавно в церковных СМИ была опубликована новость о захвате Свято-Николаевского храма в селе Жидычин Волынской области. Тогда настоятель храма отец Владимир Гелета, его сын отец Роман и 280 человек оставшейся им верной общины перешли в дом священника, где начали совершать богослужения. Испытания не сломили большую дружную общину – позже они перенесли алтарь в гараж, пристроили к нему деревянный навес, обшили стены, украсили. Люди смогли хоть как-то поместиться на богослужениях под одной крышей. Но, к сожалению, неприятности не прекращаются: сегодня их изгоняют и из священнического дома», – сообщают в Фонде.

В Фонде напомнили, что ранее небезразличные люди уже помогли нескольких семьям священников захваченных храмов УПЦ, и сообщили об открытии нового сбора.

«Зная, дорогие братья и сестры, как вы отозвались на беду отца Николая Сливы и отца Василия Химича и их общин, наш благотворительный фонд взял на себя ответственность и обнадежил священников и верующих села Жидычин в скорой помощи и поддержке! Сегодня мы объявляем очередной экстренный сбор помощи для строительства домового храма и дома священника», – отметили в «Фаворе».