Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 миллиардов

Они требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривень и 143 миллиона гривень соответственно по рефинансированию, которые НБУ выдал Приватбанку.

Об этом сообщает издание "Новое Время".

"14 мая 2019 года Большая Палата Верховного Суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами Приватбанка, по кредитам рефинансирования, к НБУ и Приватбанку про обязательства регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности за рефинансированием и обязательствам Приватбанка погасить задолженность перед НБУ, - сообщил юрист НБУ.

В то же время Тровелко Холдингз Лимитед в качестве обеспечения долгов Приватбанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог НБУ, но и финансового поручителя - Коломойского.

Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.

"Отметим, что Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и Приватбанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора", - отметили юристы НБУ.

После этого имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись в Большую Палату Верховного Суда.

"Однако и Большая Палата поддержала НБУ и Приватбанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства, правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах", - добавили юристы.

Напомним, что судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босой принял решение перенести рассмотрение дела о признании недействительными 5 кредитных договоров рефинансирования, по которым Нацбанк выдал Приватбанку 9,2 млрд грн и личных поручительств за ними Коломойского на 30 мая.

Коломойский решил подстраховать решение Печерского суда Киева от 20 апреля, которым были расторгнуты договоры личных поручительств бизнесмена Коломойского по соответствующему рефинансированию, полученным до национализации Приватбанка.

НБУ на основании личных поручительств Коломойского также подал иск к Женевскому суду, требуя вернуть долги.

Напомним, что 20 мая Хозсуд не признал иск Коломойского против НБУ заведомо ложным.

Напомним: 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке банка.

Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк должен был докапитализировать на сумму 116,8 млрд грн.

В июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора - EY.

Приватбанк является крупнейшим банком Украины с долей рынка более 35%.

По данным издания, сейчас в судах находится около 242 дел, связанных с национализацией Приватбанка и долгами его бывших владельцев по кредитам рефинансирования.

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