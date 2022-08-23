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Вартість газу у Європі перевищила 3000 доларів за тисячу кубометрів

22.08.2022 / 19:21
Вартість газу у Європі перевищила 3000 доларів за тисячу кубометрів
Спотова ціна газу в Європі вранці 22 серпня різко подолала планку у 3 тис. доларів за 1 тис. кубометрів. Як пише NV.ua, ріст цін стався після чергової новини про ремонт газогону «Північний потік».

Спотова ціна газу в Європі вранці 22 серпня різко подолала планку у 3 тис. доларів за 1 тис. кубометрів. Як пише NV.ua, ріст цін стався після чергової новини про ремонт газогону «Північний потік».

Видання нагадує, що у п’ятницю ввечері, 19 серпня, російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що єдиний робочий газоперекачувальний агрегат відправної компресорної станції магістралі «Північний потік» КС Портова буде зупинено з 31 серпня по 2 вересня на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт.

Як повідомляється, вартість найближчого (вересневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягала 3024 доларів за тисячу кубометрів. Торги відкрилися з позначки 2724 доларів за тисячу кубів.

З початку серпня середня ціна на TTF становила 2230 доларів, у липні газ торгувався в середньому по 1764 доларів за тисячу кубометрів. Історичний максимум ціни на газ у Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф’ючерс у якийсь момент давали 3898 доларів.

Наразі Німеччина, яка є найбільшим газовим ринком Європи, досягла мінімального цільового рівня заповнення підземних сховищ газу в 80%. Загалом у Європі резерви зросли до 76,92% (дані асоціації Gas Infrastructure Europe). Приріст за останню звітну добу (20 серпня) становив 0,39 відсоткового пункту. Запаси газу у сховищах Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Польщі, Португалії та Іспанії перевищили 80%.

З 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності. Свої дії пояснив тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, яка необхідна для нормальної роботи газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до Росії, але наразі до РФ вона ще не доїхала.

 

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