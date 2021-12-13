Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году

Из-за удара пандемии и после многомиллиардных вливаний в экономики крупных стран весь мир переживает период высокой инфляции, и Украина здесь не исключение. Снижение котировок на продовольствие и энергоресурсы, как ожидается, ослабит, но не остановит рост цен. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Мировой рост цен под давлением пандемии бьет рекорды. В США в ноябре зафиксировали самую высокую инфляцию за последние почти 40 лет. В годовом измерении она достигла 6,8% против 7,2% в 1982 году. А в еврозоне рост цен обновил рекорд за последние 13 лет, достигнув 4,1%. К примеру, в Германии – крупнейшей экономике ЕС – инфляция в октябре была максимальной с 1993 года – 4,5%.

В США, по данным Bloomberg, самый большой эффект на инфляцию был от роста цен на бензин, жилье, продукты питания и автомобили. Кроме того, влияние оказало повышение зарплат, которое все же было меньше инфляции. На цены повлияло изменение структуры потребительских рынков, логистических цепочек и, конечно же, финансовые вливания от правительств для поддержки определенных секторов экономики и населения.

Подобные стимулы вводили практически все страны. По данным Международного валютного фонда, в общей сложности во всем мире для поддержки экономики и населения было выделено порядка 16 трлн долларов. Это всего на 4 трлн долларов меньше годового ВВП США.

Инфляция негативно влияет и на общее развитее экономики. Если аналитики Fitch еще в сентябре ожидали рост мировой экономики по итогу 2021 года на 6%, то в октябре ухудшили прогноз до 5,7%. Причина – негативные последствия высокой инфляции и сохраняющиеся сбои в цепочках поставок товаров. Об ухудшении ожиданий роста экономики Украины РБК-Украина писало в конце ноября. В текущем году рост ВВП не превысит 3%, а значит – экономика полностью не восстановится после "ковидного" кризиса.

Пик пройден, но рост цен не остановить

В Украине пик инфляции был в сентябре, тогда в годовом измерении рост цен достиг 11%. В Национальном банке ожидают, что уже в ближайшее время темпы инфляции снизятся, и по итогу года она останется в пределах 10%.

"Мы видим, что инфляция замедляется, но идет немного выше той траектории, которую мы закладывали в свой прогноз. Около 10% мы будем иметь на конец года, если не произойдет каких-либо значительных сюрпризов. Тренд на замедление инфляции продолжится", – заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В Министерстве финансов считают, что ускорение инфляции в текущем году – общемировой феномен, вызванный повышением мировых цен, в первую очередь, на энергоносители и продовольствие.

"Однако пока выглядит так, что пик роста мировых цен уже пройден, и в дальнейшем инфляция будет замедляться. В ноябре инфляция в Украине в годовом исчислении замедлилась до 10,3%, что выглядит не так уж и драматично на фоне инфляции в 6,2% в США. Есть ожидание, что инфляция в Украине замедлится до однозначных показателей по итогам текущего года и в следующем году продолжит снижаться", – сказали РБК-Украина в Минфине.

Для сдерживания инфляции правление Нацбанка с 10 декабря повысило учетную ставку до 9%, после сохранения ее в течение двух месяцев на уровне 8,5%. "Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%", – пояснил регулятор.

В октябре рост потребительских цен снизился до 10,9% в годовом исчислении, в ноябре – до 10,3%. В НБУ это объясняют эффектом низкой базы сравнения, хорошим урожаем и регулированием тарифов ЖКХ. Однако темпы снижения инфляции остаются довольно низкими, отмечают в регуляторе.

Ситуация усугубляется и тем, что ускорение глобальной инфляции вынуждает ведущие центробанки усиливать монетарную политику. Это приводит к снижению интереса инвесторов к активам стран с развивающимися рынками, к которым относится и Украина.

Кроме того, инфляционные риски усиливаются геополитическим напряжением. Опасность активизации военных действий со стороны России отрицательно сказывается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка.

Ускоряют инфляцию также высокие цены на газ и продовольствие. Тем не менее в НБУ прогнозируют в скором времени снижение роста цен и на продовольствие из-за высоких урожаев, и на газ в Европе после завершения отопительного сезона. "Фундаментальное давление также постепенно ослабится с учетом ожидаемого замедления темпов роста зарплат в следующем году", – отмечают в НБУ.

Впрочем, ожидания НБУ по среднегодовой цене газа в 460 долларов выглядят довольно оптимистично. Пока на фоне усиления геополитических рисков и приостановки сертификации СП-2, прогнозы цены газа до весны в Европе не улучшаются. На днях стоимость газа на биржах после некоторого снижения снова превысила 1300 долларов.

Среднегодовая цена газа вряд ли снизится до 460 долларов за тысячу кубометров, как прогнозируют в НБУ, после завершения отопительного сезона. Это будет практически невозможно без запуска "Северного потока-2". А по некоторым прогнозам, сертификация оператора СП-2, а соответственно и запуск газопровода, может затянуться.

Промышленность "надавит" на инфляцию

На рост потребительских цен в Украине будет "давить" и повышение цен производителей промышленной продукции – в ноябре в годовом выражении индекс вырос на 60,7%. Эффект от этого будет проявляться постепенно, начиная с первых месяцев 2022 года.

Профессор экономики Алексей Плотников считает, что и Кабмин, и НБУ изначально просчитались в своих прогнозах. "Думаю, они не учли в должной мере мировые процессы – и количественные смягчения США, и печатание денег банком Европы. Наша экономика очень неустойчива. Малейшее дуновение изнутри или снаружи у нас вызывает серьезный скачок", – сказал экономист РБК-Украина.

Плотников считает, что инфляция по итогу текущего года будет в пределах 11%. А в следующем году на рост цен продолжит влиять и пандемия, и цены на энергоресурсы, на транспорт, продукты питания и металл.

"Рост цен неизбежен. Спасибо, конечно, Нацбанку, что он пытается ставкой регулировать инфляцию, но это в реальных условиях далеко не единственный механизм, который нужно применять", – сказал собеседник.

Правительство, по его мнению, должно вводить ограничение на рентабельность в некоторых отраслях, в частности в энергетике, как это уже было сделано на розничном рынке нефтепродуктов. "Нужно ограничить рентабельность, определить максимальную прибыль, несмотря на то, что такое регулирование противоречит меморандуму с МВФ", – отметил Плотников.

В Минфине также не исключают, что прогноз на следующий год по инфляции не оправдается, и, возможно, потребуется пересматривать бюджет. "При представлении в Верховной раде доработанного ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год Министерство финансов четко отмечало существование значительных рисков в следующем году", – отметил Минфин в комментарии изданию.

Среди рисков в Минфине также называют неопределенность ситуации с пандемией, волатильность мировых цен и потенциальное замедление экономики Китая, как и мировой. Но предметно о пересмотре бюджетных показателей можно будет говорить лишь после первых месяцев 2022-го года.