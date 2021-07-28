Поствакцинальный иммунитет к COVID-19: защита не 100%, но от тяжелых форм - почти

В планах Минздрава - выйти на показатель 10 миллионов прививок до конца лета. Удастся ли за один месяц сделать вдвое больше уколов вакцины против ковида, чем за последние пять вместе взятых, покажет время. Но и тех, кто уже вакцинировался одной или двумя дозами (а это 11,6% населения), и тех, кто собирается это делать, пока больше волнует другой вопрос - как долго они будут защищены и насколько эффективно?

Защита на годы, если не появятся абсолютно отличающиеся штаммы

Собственно, окончательного ответа о продолжительности защиты от ковида за счет вакцинации у человечества до сих пор нет. Группа ученых во главе с эпидемиологом из Принстонского университета Рейчел Бейкер в статье «Пределы предсказуемости SARS-CoV-2», опубликованной в научном журналt Nature, указывает, что «сила, диапазон и продолжительность природного и вакцинального иммунитета против SARS-CoV-2 остаются неопределенными, и время от следующих нескольких месяцев до года будет критичным для понимания иммунитета против SARS-CoV-2». Ученые считают, что данные о четырех эндемичных (постоянно существующих в популяции) коронавирусах дают ключ к разгадке возможного будущего SARS-CoV-2. Первое заражение эндемическим коронавирусом может случиться в детстве и протекает относительно легко. После этого сохраняется частичный иммунитет. Он не защищает полностью от повторного заражения, но люди, которые повторно инфицируются в старшем возрасте - обычно это группа высокого риска - имеют более легкий ход болезни. «Если SARS-CoV-2 пойдет тем же путем, вакцинация в более молодом возрасте может заменить первичную инфекцию. В зависимости от продолжительности вакцинального иммунитета SARS-CoV-2 может затем циркулировать сезонно в виде легкой вспышки «обычной простуды». В течение ближайшего года, пока продолжается отбор проб вакцинированных, станет яснее, в какой мере SARS-CoV-2 будет следовать траектории эндемичных коронавирусов», - говорится в статье ученых.

Иммунолог Борис Донской в ​​комментарии Укринформу говорит, что имеющиеся вакцины дают защиту от актуальных штаммов, и возможно, что этой защиты будет достаточно на годы. Но он отмечает, что со временем могут появиться новые штаммы, которые научатся обманывать иммунную систему. «Это не потому, что память после прививки исчезнет и случится «иммунная амнезия». Память о старых штаммах останется, но будет ли ее достаточно для защиты от новых разновидностей, которые могут изменить свою структуру до неузнаваемости, мы не знаем. Поэтому неизвестно, куда пойдет вирусный процесс. Если бы мир гарантировал быструю прививку больших популяций, особенно групп риска, то мы бы быстро победили эту пандемию. Но если за это время вирус успеет дать принципиально новые штаммы, то он нас обгонит и придется разрабатывать новые вакцины», - говорит иммунолог.

Вакцины лучше защитят от тежелого протекания, чем от заражения

Сейчас с появлением более заразного штамма «Дельта» важно понять, насколько эффективно от него защищают имеющиеся вакцины, и некоторые данные уже появились. К примеру, в начале июля, через 6 месяцев после старта масштабной вакцинации, Министерство здравоохранения Израиля сообщило о снижении эффективности вакцины Pfizer до 64% ​​на фоне распространения в стране штамма коронавируса "Дельта". То есть полностью уберечь от заражения вакцина не может. Но при этом сообщалось, что эффективность вакцины против тяжелого течения болезни, приводящего к госпитализации, оставалась на уровне 93%. Хотя позже, 23 июля, американский телеканал CNBC со ссылкой на новый отчет Минздрава Израиля сообщил, что Pfizer защищает от заражения штаммом «Дельта» всего на 39%, а не на 64%, но в то же время эффективность вакцины против развития сложных форм заболевания остается высокой - на уровне 91%. Собственно, это подтверждается ситуацией в больницах. Хотя заболеваемость в Израиле выросла и колеблется в районе тысячи новых случаев за сутки, но как рассказал эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман, количество тяжелобольных остается низким - таких случаев в больницах меньше сотни. По состоянию на вечер 22 июля тяжелых больных было 73, сообщает Іsraelinfo, но уточняет, что 43 из них были вакцинированы, однако большинство имели хронические болезни.

Последние данные Национальной службы здравоохранения Англии, которая тоже среди лидеров по вакцинации, недавно изучал аналитик Евгений Истребин. Он подсчитал, что эффективность всех трех доступных вакцин в Англии (Pfizer, AstraZeneca и Moderna) против «Дельты» оказались такова: защита от госпитализации после одной дозы (после 21 дня) составляет 45,62%; защита от госпитализации после двух доз составляет 79,6%. В целом такие данные обнадеживает, ведь привычная нам вакцина от гриппа тоже больше направлена ​​на защиту от осложнений, чем на абсолютную защиту от заражения.

Осенью снова пойдем на карантин

Между тем в Министерстве здравоохранения убеждены, что осенью Украине опять не избежать обострения ситуации и возвращения к строгому карантину «красной зоны». Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, к этому приведет распространение штамма «Дельта», который вызывает масштабные и быстрые вспышки в тех странах, где он уже распространен, и который уже зафиксировали на территории Украины.

Игорь Бровченко, доктор математических наук, возглавляющий группу ученых при НАН, занимающуюся математическим моделированием ситуации с заболеваемость ковидом в Украине, говорит, что новая волна может наступить и раньше. «Нет никаких причин для того, чтобы "Дельта" к нам не пришла. Скорее всего, новая волна будет еще до конца лета. Число больных будет расти», - прогнозирует ученый.

Но похоже, что тем, кто уже перенес болезнь, такого прогноза можно не бояться. Борис Донской, который вместе с инфекционистом Евгением Дубровским исследует, как долго сохраняется иммунитет после перенесенного заболевания, говорит, что защита от него, скорее всего, останется на годы. «Прошел год, и особого снижения уровня антител у подавляющего большинства переболевших не произошло, он все еще высок. Это соответствует тому, что люди, которые переболели, как правило, защищены. Причем эта защита лучше, чем после вакцинации, ведь организм получил его через собственный опыт встречи с инфекцией. Исключение из правила возможно, но не более 1%. Другим объяснением повторного инфицирования может быть ложноположительный результат теста. Поэтому переболевшие вряд ли заболеют тем же штаммом или ему подобным», - успокаивает иммунолог.

А по данным национального исследования, переболевших в Украине уже около 30%, убеждает главный санитарный врач Минздрава Украины Игорь Кузин. Остальным же следует поспешить с вакцинацией, ведь сейчас - самое благоприятное для этого время, пока заболеваемость вновь не набрала обороты.

Юлия Горбань, Киев

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