Вернут казино и соберут боевые дроны: Зеленский озвучил новые приоритеты правительства

Реформа за год

"У меня и моей команды полный мандат на перемены. Шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся", — подчеркнул гарант.

Заявленных показателей он хочет добиться за счет земельной реформы. Начать ее планируют уже в этом году, а в следующем она позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров.

Президент рассказал, что сегодня уже есть иностранные компании, которые владеют землей, и понадеялся — их число будет только расти: "Особенно это касается южной части Украины". Напомним, что запрет на продажу сельхозземель держится уже 18 лет.

Политолог Руслан Бортник напоминает: впервые идея запустить рынок земли прозвучала из уст Зеленского, когда он еще был кандидатом.

"Модель, которую у президента выберут для рынка земли, пока неизвестна — их в мире около двухсот. Нужные законопроекты по реформе пишутся уже сейчас. Мы их увидим в сентябре. Но с этой реформой будет несколько проблем, — предупреждает эксперт. — Во-первых, это непопулярная тема, и социология показывает, что около 60% украинцев относятся с подозрением к нерегулируемому рынку земли. Нужна будет объяснительная кампания. Во-вторых, активно будут сопротивляться наши аграрные бароны, которым выгоднее арендовать землю, а не покупать ее".

Экономист Сергей Фурса считает, что ограничения будут необходимы:

"Нужно не допустить монополий. На мой взгляд, должен быть ограничен процент сельхозземли в руках одних собственников (и связанных с ними лиц). На уровне объединенных территориальных громад (ОТГ), области и страны".

Азарт на пять звезд

Вторым двигателем экономики гарант видит легализацию азартных игр. Но, по его словам, казино появятся только в пятизвездочных отелях, "что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря".

Зеленский видит в этом вопросе потенциал для сотрудничества с турецкими компаниями:

"Мы хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров".

По данным Министерства экономразвития и торговли, в Украине зарегистрировано 18 пятизвездочных отелей. По мнению эксперта по вопросам отельного бизнеса Тамары Евдокимовой, их может стать больше.

"Работа казино в отеле — это дополнительные деньги, и многие захотят заработать. Но нужно помнить, что пятизвездочная гостиница — очень дорогое удовольствие. Есть огромное количество требований (к планировке зданий, к местоположению, сервису), и не всегда возможно переделать, например, трехзвездочную гостиницу в пятизвездочную. Одной из первых гостиниц с пятью звездами у нас стала "Украина" (сейчас Premier Palace. — Авт.). Но это было дореволюционное здание, которое перестраивалось за два этапа. И оба раза в нее вкладывались десятки миллионов долларов", — резюмирует она.

Закон о бизнесе с государством

Зеленский также отметил, что и в вопросе запуска рынка земли, и в вопросе азартных игр предполагается государственно-частное партнерство. Поэтому будет необходим закон о концессии, которая позволяет создать новое предприятие или реконструировать старое на деньги инвестора. В будущем он сможет вернуть свои средства за счет доходов предприятия. Закон, по словам гаранта, появится уже в ближайшие месяцы:

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями".

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, выгода от этой нормы не ограничится азартной и земельной сферами:

"Появление закона означает, что и один из главных вариантов работы нашей ГТС становится более вероятным. Мы не раз говорили о перспективности передачи управления ГТС консорциуму международных компаний".

Отметим, весной 2018-го ВР в первом чтении уже приняла закон о концессии, однако Владимир Зеленский не уточнил, будет ли новый парламент работать над ним или напишет новый законопроект.

Совместный боевой дрон для разведки

"Укрспецэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома") вместе с турецкой компанией Baykar Defence, специализирующейся на разработке беспилотников, создали совместное предприятие. Оно будет производить высокоточное оружие и аэрокосмические технологии. Одним из первых проектов компании станет создание дрона нового поколения. Использовать беспилотник будут для разведки с большой высоты.

"Он сможет часами находиться в воздухе, развивать значительную скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения", — говорят в СНБО.

Разработка станет возможной благодаря использованию украинских двигателей, способных работать в экстремальных условиях.

Илья Требор

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