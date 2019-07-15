Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

4 июля постановление Кабмина под названием "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" вступило в силу. Документом предусматривается, что ограничения будут действовать в период отопительного сезона 2019-2020 годов.

В частности, постановлением предусмотрено, что для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оснащенных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС). Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС). Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей – 83,66 грн/1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн/1 куб. м (все – с учетом НДС).

Тарифы, устанавливаемые местными компаниями-поставщиками, могут быть ниже приведенных показателей, но не могут их превышать. Если же нынешние тарифы выше, местным администрациям и советам поручено принять меры для их понижения до указанных значений до 1 сентября.

В населенных пунктах поменьше – райцентрах, городах районного значения и в поселках – тарифы также не должны превышать максимальных значений, установленных постановлением КМУ №560.

Судя по всему, после выхода кабминовского постановления суммы в платежках многих потребителей должны уменьшиться. В большинстве регионов действующие тарифы существенно превышают установленный Кабмином "потолок". Например, в Киеве в июньских платежках указан тариф на отопление 1654,41 грн за 1 Гкал (хотя летом платеж не насчитывается). Если тариф будет снижен до граничных 1400 грн, экономия составит 15%. Тариф на горячую также должен снизиться минимум на 7%.

Также на сайте Минюста появились разделы "Онлайн калькулятор услуг" и "Образцы документов для пересчета цен". В калькуляторе можно разве что подсчитать, на сколько гривен и процентов нынешний тариф больше граничного. Среди образцов документов – бланк заявлений в местные органы власти с требованием провести перерасчет в соответствии с постановлением Кабмина и бланк заявления в организацию, поставляющую коммунальную услугу, с таким же требованием. Эти новшества преподносятся как защита прав потребителей и информационная кампания Минюста "Я имею право на честную платежку".

Кто формирует тарифы на ЖКУ

В своем постановлении Кабинет министров ссылается на статью 13 закона "О ценах и ценообразовании", которая позволяет Кабмину устанавливать граничные цены – без указания, на какие товары и услуги. В то же время в законе "О жилищно-коммунальных услугах" в ст. 4, где перечислены полномочия Кабинета министров, упоминания о праве устанавливать граничные цены на коммунальные услуги, которые формируются местными властями и организациями-поставщиками, нет. А в законе "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг" четко обозначено, что органом государственного регулирования в сфере коммунальных услуг является специальная Нацкомиссия – НКРЭКУ. Кабмин же может устанавливать только граничный размер платы за абонентское обслуживание.

Утверждать тарифы, по закону, должна НКРЭКУ – принимая, либо не принимая расчеты компаний-поставщиков и решения местных органов власти. Утвержденные ею с 1 мая тарифы на тепловую энергию практически во всех регионах выше граничного тарифа, установленного Кабмином (кроме Винницы, Ивано-Франковска, Одессы и Черновцов). То же касается тарифов на горячую воду.

Эксперты: вырастут долги, снизится качество услуг

"Я считаю это постановление необъективным. Кабинет министров не может отвечать за расходы более тысячи лицензиатов, которые поставляют услуги по горячему водоснабжению и отоплению. За короткое время просто невозможно было проанализировать деятельность всех этих компаний. Поэтому это решение не поддержал ни Минрегион, ни Минэкономразвития, ни Минфин", – говорит эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук.

Эксперт напоминает, что, по законодательству, тарифы на тепло теперь должны рассчитываться индивидуально не только для каждого региона, но и для каждого дома – с учетом затрат на доставку тепла.

"Ручное управление приведет к невозможности осуществления текущей хозяйственной деятельности лицензиатами. Им будет невыгодно это делать, и они просто остановятся. Вспомним город Смелу Черкасской области, в котором зимой не было ни подачи газа, ни отопления. Поэтому я уверен, что это постановление будет отменено", – полагает Андрей Никончук.

В идеале тарифы на рынке поставок жилищно-коммунальных услуг должны регулироваться рынком, считает он. Однако до реформы в сфере теплоснабжения дело пока не дошло.

"Ситуация в каждом регионе индивидуальна, и ее нужно рассматривать исключительно в контексте сложившейся ситуации. Например, в Кривом Роге протяженность сетей очень велика, сам город растянут на 40 км. И такая система крайне неэффективна, а расходы на поставку тепла очень велики. Чтобы снизить расходы, там нужно создавать локальные системы теплоснабжения. А если просто установить ограничения, деятельность теплоснабжающих компаний будет убыточной. И кто-то вынужден будет покрывать эти убытки", – говорит и экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

По его мнению, из-за снижения тарифов в ручном режиме вырастут долги тепловых компаний перед тем же "Нафтогазом".

"На "Нафтогаз" возложена обязанность поставлять газ теплоснабжающим компаниям даже без оплаты. Если их деятельность станет убыточной, они просто не будут рассчитываться, и пострадает государственная компания – "Нафтогаз", – прогнозирует Борис Кушнирук.

Но, с другой стороны, местные власти должны заботиться о том, как обеспечить горожан услугами надлежащего качества и по оптимальным ценам, считает эксперт.

"Я, например, сторонник передачи сетей в долгосрочную концессию, на 30-50 лет, чтобы можно было привлекать инвестора. Потому что за счет местных ресурсов содержать сети не всегда есть возможность", – предлагает он.

Напомним, комментируя инициативу правительства о граничных тарифах, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что заставит "коммунальных баронов дать людям честную платежку".

Отметим, недавно сообщалось, что Кабинет министров открывает реестр владельцев теплокоммунэнерго (ТКЭ) по всей Украине и начинает массовые проверки формирования тарифов на тепло и горячую воду на местах.

Александра Романюк

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