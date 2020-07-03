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На 15 военных аэродромах к концу года восстановят искусственное покрытие

03.07.2020 / 11:48
На протяжении текущего года командование Воздушных Сил ВСУ планирует возобновить искусственное покрытие сети военных аэродромов.

Об этом сообщает АрміяInform.

«Сразу на нескольких военных аэродромах продолжаются ремонтно-восстановительные работы взлетно-посадочных полос, стоянок самолетов и рулежных дорожек. Специалисты отдельных инженерно-аэродромных батальонов в настоящее время работают на военных аэродромах Васильков, Ивано-Франковск, Кульбакино. В Командовании Воздушных Сил отмечают, что в этом году спланировано восстановить искусственное покрытие почти на 15 аэродромах. Работы уже завершены на аэродромах Староконстантинов и Мелитополь», - говорится в сообщении.

По информации начальника инженерно-аэродромного управления Командования логистики Командования Воздушных Сил полковника Виталия Заставы, вся аэродромная сеть Воздушных Сил находится в эксплуатационном состоянии.

Продолжающиеся работы касаются текущего ремонта отдельных участков аэродромов. Для проведения ремонтно-восстановительных работ всем необходимым обеспечены как отдельные инженерно-аэродромные батальоны, так и авиационные бригады и авиационные комендатуры.

Источник

аэродром, искусственное покрытие
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