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Предстоятель УПЦ рассказал о главном вопросе к Богу

13.07.2022 / 11:55
Предстоятель УПЦ рассказал о главном вопросе к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Бог присутствует в жизни человека всегда, хотя это можем и не всегда ощущать

Нужно научиться обращаться ко Господу с вопросом «Что мне делать?», чтобы Он научил исправлять свою жизнь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

В праздник первоверховных апостолов Петра и Павла Предстоятель УПЦ назвал важный вопрос, который стоит каждому задавать в моменты особого посещения Богом.

Он отметил, что каждый христианин должен жить по заповедям Божиим - законам жизни, которые возвестили всему миру апостолы.

«Они научили людей творить волю Божию, любить Бога, любить своего ближнего. Этими законами мы живем и сегодня», — подчеркнул архипастырь.

Митрополит Онуфрий рассказал про жизненный путь апостолов и предложил учится у них, как служить Господу.

«У апостола Павла нужно научится разумному вопросу, который он задал, когда ему явился Господь: «Господи, что мне делать?»», - сказал Блаженнейший.

Предстоятель отметил, что Бог присутствует в жизни человека всегда, хотя это можем и не всегда ощущать.

«Но бывают случаи, когда Господь является человеку особенным образом: или в какой-то скорби глубокой, или в болезни, или в благоденствии. Когда такая особая встреча происходит, и мы понимаем, что Господь близок, мы должны спросить: «Господи, что мне делать, как мне научиться творить Твою святую волю, которая есть жизнь наша, которая есть святая, угодная и совершенная?»», - пояснил архипастырь .

Блаженнейший владыка считает, что на такой призыв Господь ответит и укажет, что нужно в себе подкорректировать, подправить.

«Много в жизни делаем правильно, но и делаем много неправильного. И этим вопросом «Что делать?» — мы просим Бога открыть, как нам себя исправлять», — сказал он.

«Пусть молитвами святых апостолов Петра и Павла Господь дарует нам и ревность по вере, и разум, и смирение перед Богом, вопрошение у Бога «Что мне делать?». Пусть Господь пошлет мир на нашу землю, чтобы престали стрелять, убивать друг друга, чтобы благодать Божия наполнила сердца всех нас, и чтобы прошли эту земную жизнь в радости и благодарении Богу и в вечной и будущей жизни сподобились быть там, где находятся апостолы Петр и Павел – в Царствии Небесном, о Христе Иисусе, Господе нашем», - пожелал Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, Бог
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