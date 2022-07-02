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Управделами УПЦ рассказал, в чем подлинное счастье человека

02.07.2022 / 14:25
Управделами УПЦ рассказал, в чем подлинное счастье человека
Источник: Центр информации УПЦ
Солнце, свобода и маленький цветок – это все, что нужно для счастья

Счастье никогда не сопровождается страхом, они исключают друг друга.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Всю жизнь стремимся быть счастливыми, но по иронии судьбы, часто не там ищем счастье. Успешная и благополучная жизнь, вес в обществе – вот, что у большинства ассоциируется с счастьем. Люди убеждают себя в этом и стремятся «поймать удачу за хвост»», - сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что люди постепенно теряют свободу и становятся рабами бесконечной погони за всевозможными благами, положением в обществе, загоняя себя в духовный и психологический тупик.

«Прожитый день почему-то не освобождает нас, не дарит крылья, а сковывает и приземляет. И к концу жизненного пути приходим не готовыми оторваться от всего земного и ступить в вечность, а раздавленными страхом и грузом. Ведь главный признак неверно выбранного пути – именно страх. Страх потерять комфорт, статус и прочее», - пояснил управделами УПЦ.

Архиерей отметил, что счастье никогда не сопровождается страхом, они исключают друг друга.

«Никто не станет утверждать, что не нужно ценить блага – в них самих нет ничего плохого. Страшно, когда они становятся целью жизни и лишают нас Божественной свободы без которой невозможно спасение. Страх заставляет нас отказаться от себя, предать все то, что является важным и ценным, страх мешает любить, творить. Солнце, свобода и маленький цветок – это все, что нужно для счастья», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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