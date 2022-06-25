Предстоятели Поместных Церквей поздравляют Митрополита Онуфрия с днем тезоименитства

Предстоятели и Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Праовславной Церкви с днем ангела.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Синодального отдела внешних церковных связей, 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого, Предстоятели Поместных Православных Церквей присылают поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию по случаю его дня тезоименитства.

Предстоятель Болгарской Православной Церкви Святейший Патриарх Неофит в своем приветственном слове отметил, что испытания, перед которыми Его Блаженство предстал сегодня, это вызов для каждого верного духовника, чьей обязанностью является проповедование дела Христова мира и отстаивание истины.

«Желаем Вам от Бога крепкого здоровья, силы и терпения в сложных испытаниях, через которые проходите Вы, как архипастырь, Ваши собратья архиереи, священники, монахи, православные христиане и все люди братской Украины», - пожелал патриарх Неофит.

Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва пожелал Митрополиту Онуфрию, чтобы Господь, молитвами преподобного Онуфрия Великого, посылал здоровье и свои богатые милости, которые помогают всесторонним трудам для славы Украинской Православной Церкви и сохранения ее единства.

«Не оставляя молитвенного деяния Вы каждый день стараетесь всего себя отдать тем, кто нуждается в приюте, еде, словах утешения. Этим Вы свидетельствуете о том, что «Пастырь добрый кладет жизнь за овцы» (Ин. 10:11), и в этом одном только содержание его пастырства, сила полученной им при хиротонии благодати, которая всегда «немощных» лечит и «опустошенных» наполняет», - сказал Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Митрополит Ростислав пожелал Предстоятелю УПЦ благословенной помощи Божией. «Всещедрый Господь да не оставляет Вас и вверенную Вам украинскую паству милостями и щедротами», - добавил он.

Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон в своем поздравлении отметил, вместе с клириками и верными Православной Церкви в Америке продолжает молиться за Митрополит Онуфрия, всю Украинскую Православную Церковь и весь народ Украины.

«Мы возносим молитвы ко всемогущему Господу о восстановлении для Вашей страны и ее жителей мира и справедливости. Еще раз выражаю полную поддержку Православной Церкви в Америке Вашему Блаженству и Украинской Православной Церкви. Пусть Господь дарует Вашему Блаженству поддержку и покой Вашему сердцу даже в нынешние времена испытаний. И пусть Он в дальнейшем благословляет Вас, в свою очередь, чтобы Вы могли передавать всей Вашей пастве мир Христов, поддерживающую силу Святых Таинств и живую воду Духа. Пусть Всевышний Господь продолжает даровать Ваше Блаженство в эти времена испытаний обильной мудростью и силой. Пусть ваш небесный заступник и покровитель, Онуфрий Великий, направляет и утверждает Вас его молитвами», - пожелал Предстоятель Православной Церкви в Америке.